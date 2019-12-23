MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu
GeriDünya Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
23.12.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle