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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.04.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'daki camilerde Ramazan tedbirleri alınacak

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Yeni Zelanda'daki camilerde Ramazan tedbirleri alınacak

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu (FİANZ) Başkanı Mustafa Faruk, Ramazan ayında cemaatin güvende olmasını sağlamak için camilerde alacakları tedbirler kapsamında toplu iftar programlarının iptal edildiğini açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde güvenliğin sağlanması için uygulanacak tedbirlerin yanı sıra ek tedbirler konusunda polisin desteğini de aldıklarını belirten Mustafa Faruk, Yeni Zelanda polisine bu destek için teşekkür etti.

Faruk, "Yeni Zelanda ordusunda görev yapan ve ülke genelindeki camilerimizde kendi güvenliğimizi koordine etmemize yardımcı olacak bir Müslüman atadık." ifadelerini kullandı.

CAMİLERDE TOPLU İFTAR OLMAYACAK

Geçmiş yıllarda gerçekleşen bazı uygulamaların bu sene güvenlik nedeniyle yapılmayacağını ifade eden Faruk, ülkenin dört bir yanındaki camilerde daha önceden planlanan toplu iftar programı gibi etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk, farklı inançlardan olan Yeni Zelandalılara İslamiyet’in anlatıldığı Cami Açık Günleri'nin de Haziran ayına ertelendiğini bildirdi.

Yaklaşık 10 camide bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan etkinliği de iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Faruk, "Yeni Zelandalılara teşekkürlerimizi nasıl ifade edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak güvenlik nedeniyle insanları şimdi kendi tesislerimize (camilere) getiremiyoruz." dedi.

Öte yandan kamu güvenliğinin tehlikede olduğu yönünde özel bir tehdit bulunmadığını duyuran güvenlik birimleri, bununla birlikte ‘‘risk bölgeler’’ olarak öne çıkan ülkedeki kiliseler, sinagoglar, camiler ve ana etkinliklerde güvenlik önlemlerinin devam edeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 tarihinde Cuma namazı esnasında yapılan terör saldırasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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