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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda medyası, teröristin görüntüsünü mozaikleyebilecek

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Yeni Zelanda medyası, teröristin görüntüsünü mozaikleyebilecek

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide 50 kişiyi katleden ve 50 kişiyi yaralayan teröristin, yargılanması sırasında "beyaz ırkın üstünlüğünü savunan" ifadeleri ana akım medya tarafından sınırlanacak, el işaretleri de dahil aynı minvaldeki görüntüleri ise mozaiklenerek servis edilecek.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları, Christchurch teröristinin duruşmalarda "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist ideolojiyi savunan ifadelerini sınırlamayı’" kabul eden protokole imza attı.

Radyo Yeni Zelanda, Stuff, Mediaworks, TVNZ ve NZME editörleri tarafından imzalanan protokolde, "Gruplar ve bireysel editörler olarak, yayınlarımızın, yaklaşan duruşmayı geniş ve sorumlu bir şekilde kapsamasını taahhüt ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Üzerinde uzlaşılan ve 7 maddeden oluşan protokolün ilk maddesinde, teröristin, duruşmayı, "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist görüşlerini" yaymak için platform olarak kullanabileceği hatırlatılarak, bu tür görüşlere yayın sınırlaması getirileceği belirtildi.

TERÖRİST GEREKİRSE MOZAİKLENECEK

Protokolde, sınırlamanın, teröristin daha önce yayımladığı manifestoyu da kapsayacağına dikkat çekilerek, "Beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisini destekleyen, herhangi bir mesaj, görüntü, sembol veya sinyali (el işaretleri de dahil olmak üzere) yayınlamayacak veya paylaşmayacağız. Bu tür işaretlerin, görüntüye girmesinin zorunlu olduğu anlarda ise söz konusu kısımlar mozaiklenerek yayına verilecek." hükmü yer aldı.

Medya kurumlarının duruşmalara en tecrübeli gazetecilerini göndermesi konusunda da mutabık kalan editörler, protokolün süresiz olarak yürüklükte kalacağını ancak tüm tarafların bir araya gelmesiyle yenilenebileceğini belirtti.
Saldırılar

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 'da Cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sırasındaki görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlayarak tüm dünyanın tepkisine neden olan Avustralyalı terörist Brenton Harrison Tarrant, polis tarafından yakalanmıştı.

Yeni Zelanda’nın maksimumum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan teröristin, 50 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten 14 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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