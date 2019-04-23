Yeni yöntem gübreleşme
Öldükten sonra uygulanan ‘insan gübreleştirme’ işlemi Washington eyalet meclisinde kabul edildi. Bu yöntemle cesetler organik olarak imha olacak.
WashIngton’da eyalet meclisinde, öldükten sonra gömülme ya da yakılmaya oranla çevreye daha az zararlı olduğu iddia edilen ‘insan gübreleştirme yasası’ kabul edildi.
UYGULAMA 2020’DE
Eyalet meclisinden geçen tasarının yasalaşması için son adım, 2020 seçimlerindeki başkan aday adaylarından Demokrat Partili Washington Valisi Jay Inslee’in imzası. Tasarının destekçileri, yeni yöntemle hem alkali hidrolizi hem de cesetlerin doğal organik yöntemlerle imha edilmesinin mümkün hale geleceğini savunuyor. Tasarı, yasalaştığı takdirde 1 Mayıs 2020’den itibaren işleme konacak. Washington Senatörü Jamie Pedersen, “2019 yılında, hâlâ ceset imhasında yüzyıllardır kullandığımız iki yönteme sahip olmamız çok şaşırtıcı. Tüm diğer alanlarda teknoloji her şeyi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.
DAHA UCUZ ÇÖZÜM
Pedersen, yeni tasarının ekonomik boyutuna da dikkat çekerek cesetlerin gömülmesi ve yakılmasından 2 bin dolar (11 bin 500 TL) daha ucuz olduğunu söyledi.
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