Yeni yaşa çılgın parti
ABD’li şarkıcı Madonna hafta sonu 61’inci yaş gününü ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı çılgın bir partiyle kutladı.
Madonna parti boyunca son albümüne de ismini veren ‘Madame X’ yazan askeri üniformasını çıkarmadı. Oğlu David (13) Madonna’ya İngiliz şarkıcı Elton John’un Your Song şarkısıyla adeta serenad yaparken kızı Mercy (13) de ona piyanosuyla eşlik etti. Daha önce kameralar önünde yeteneklerini sergilemeyen kardeşlerin performansı konukları şaşırttı.
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