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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.02.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Yeni nesil endişesi: Yeraltına indi!

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Yeni nesil endişesi: Yeraltına indi!

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyduklarını söyledi.

Feyyad, Alman Der Spiegel Dergisine yaptığı açıklamada, “DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yeraltı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya için yeni bir tehdit olacak” dedi.

Falih Feyyad, DEAŞ'a karşı henüz tam olarak bir zaferden söz edilemeyeceğini belirterek, her temaslarında DEAŞ'lıları uzaklaştırdıklarını ve bölgeden kovduklarını ancak yine de bir zafer kazanılmadığını söyledi.

DEAŞ militanlarının birçok yeri terk ettiğinin doğru olduğuna, ancak İdlib kırsalında çok fazla sayıda DEAŞ'lı teröristin bulunduğuna dikkati çeken Feyyad, DEAŞ'lıların bölgeyi kontrol ettiğini ve Suriye'de kontrol edilmeyen birçok küçük beldede varlıklarını sürdürdüklerini iddia etti.

PENCE'E TEPKİ

Feyyad, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin Münih Güvenlik Konferansındaki konuşmasına bir anlam veremediğini belirterek, “Irak ve İran tarihsel ve dinsel açından birbiriyle derin bağları bulunan iki ülkedir. Komşular olarak dostane ilişkiler üzerine çalışmalıyız. İran, DEAŞ ortaya çıktığında bize yardım eden tek ülke oldu. Bana göre Amerikalıların anlattıkları yanlış. Bölgemizde çok az kimse bu anlatılanlara inanıyor. Avrupalıların bu konuda Amerikalıların peşinden gitmeyeceği kanısındayım.” ifadesini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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