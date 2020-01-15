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Meltem Özgenç
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Yeni hayat 6 bin 600 kilometreden geldi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Yeni hayat 6 bin 600 kilometreden geldi

Somalili kalp hastası Aamina Yerow Faarax’ın (60) yeni hayatı, 6 bin 600 kilometre uzaktaki kardeş ülke Türkiye’den geldi.

İki ay önce Mogadişu’daki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Faarax’ın kalbinin aşırı yavaş çalıştığı tespit edildi. Türkiye’den ameliyat için gerekli tüm malzemeler ve kalp pili cihazı getirildi. Doç. Dr. Yahya Kemal İçen, ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde Faarax’a kalp pili implantasyonu yaptı. Bir gün sonra taburcu edilen Faarax, “Artık çok iyiyim” dedi. Doç. Dr. Yahya Kemal İçen ise “Somali’de bu işlemi ilk kez yapmanın vermiş olduğu gururu taşıyoruz.” diye konuştu.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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