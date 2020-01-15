Yeni hayat 6 bin 600 kilometreden geldi

İki ay önce Mogadişu’daki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Faarax’ın kalbinin aşırı yavaş çalıştığı tespit edildi. Türkiye’den ameliyat için gerekli tüm malzemeler ve kalp pili cihazı getirildi. Doç. Dr. Yahya Kemal İçen, ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde Faarax’a kalp pili implantasyonu yaptı. Bir gün sonra taburcu edilen Faarax, “Artık çok iyiyim” dedi. Doç. Dr. Yahya Kemal İçen ise “Somali’de bu işlemi ilk kez yapmanın vermiş olduğu gururu taşıyoruz.” diye konuştu.