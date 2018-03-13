Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı
ABD Başkanı Trump, Tillerson’dan boşalan yere CIA Başkanı Mike Pompeo’yu atarken onun yerine de yardımcısı Gina Haspel’i getirdi. Gina Haspel, CIA tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın oldu.
Trump, istihbarat konusunda fazla bir deneyimi olmayan Mike Pompeo’yu kurumun başına getirdiğinde eleştiri konusu olmuştu. Ancak istihbarat camiasından gelen yurtdışı ve yurtiçi birçok görevde yer almış Gina Haspel’i CIA’de iki numaralı koltuğa oturması olumlu yanıt bulmuştu.
1985’ten beri ABD istihbarat kurumunda olan Gina Haspel, yurtdışında birkaç bölgede istasyon şefi olarak görev aldıktan sonra Washington’da CIA Başkan Yardımcısı ve CIA’nin Dış İstihbarat ve Gizli Operasyonlar Başkan Yardımcısı görevlerini üstlendi.
Gina Handel’ın CIA’nin gizlice insan kaçırma ve sorgulama için geliştirdiği ‘örtülü programları’nda doğrudan rol oynadığı iddia edildi. Buna göre CIA’nin kaçırdığı militanlar, sorgulanmak üzere yabancı ülkelere teslim ediliyordu. Ajanlar buralardaki gizli tesislerle şüphelilere işkence uyguluyordu.
Geçen yıl New York Times gazetesinde yayınlanan bir makaleye göre CIA’nin ilk deniz aşırı tutuklama merkezi Tayland’da kurulmuştu. 2002 yılında burası Haspel tarafından yönetiliyordu, gözaltına alınan iki kişinin korkunç bir şekilde sorgulanmasına da tanık oldu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle