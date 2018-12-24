Yemen’deki Türk yardım heyeti serbest
Yemen’e insani yardım için giden ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yakın hükümet güçleri tarafından alıkonulan Türk heyeti serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Türk heyetinde bulunanlardan bir görevli, insani yardım faaliyeti için geldikleri Yemen’in geçici başkenti konumundaki Aden’de BAE’ye yakın güvenlik güçlerince iki gün alıkonulduktan sonra salıverildiklerini belirtti.
KARARGÂHA GETİRİLMİŞLERDİ
Türk heyeti, daha önce Yemen’e 15 Aralık’ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun ve Marib kentlerinde insani yardım çalışması yaptıklarını, 20 Aralık’ta da ülkenin güneyindeki Aden’e hareket ettiklerini söylemişti. Daha sonra şehir merkezindeki bir karargâha getirildiklerini ifade eden görevli, sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlatmıştı.
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