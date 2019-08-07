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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Yemen'de ordu ile Husiler arasında çatışma: 20 ölü

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Yemen'de ordu ile Husiler arasında çatışma: 20 ölü

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada aralarında lider kadrosunda yer alan bir kişinin de bulunduğu 20 Husi öldü.

Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, İran destekli Husi milislerin Dali'ye bağlı Mureys bölgesinde ordu birliklerinin bulunduğu mevzilere sızmak istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.     

Çatışmada aralarında Husilerin Dali sorumlusu Ebu Fayid'in de bulunduğu 20 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.     

Haberde ordu güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.     

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.     

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