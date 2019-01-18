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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 07:02, Son GÃ¼ncelleme:

Yemen'de katliam pilotlarÄ±na ABD eÄŸitimi

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Yemen'de katliam pilotlarÄ±na ABD eÄŸitimi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca ordunun Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyona sadece havadan yakÄ±t ikmali ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ± (Ä°HA) ile keÅŸif desteÄŸi verdiÄŸi ifade edilmesine karÅŸÄ±n ABD Hava Kuvvetleri'ne ait belgelerde ABD ordusunun BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koalisyon kuvvetlerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± eÄŸitimi verdiÄŸi de belirlendi.

Binlerce sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, milyonlarcasÄ±nÄ±n da kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta ABD'nin rolÃ¼nÃ¼n derinliÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Amerikan Yahoo News haber platformunun "Bilgi Edinme HakkÄ±" kapsamÄ±nda elde ettiÄŸi belgede ABD Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (AFCENT), BAE'deki AFCENT'e baÄŸlÄ± Hava Muharebe Merkezi'nin "Hava Kuvvetleri Kurumsal MÃ¼kemmeliyet Ã–dÃ¼lÃ¼ne" aday gÃ¶sterildi.

Bu duruma gerekÃ§e olarak Yemen'deki savaÅŸa katÄ±lan pilotlarÄ±n eÄŸitiminin gÃ¶sterilmesi dikkati Ã§ekti.

Belgede, "BirliÄŸin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± personeli BAE'nin F-16 pilot eÄŸitim programÄ±nÄ± ilerletti: 3 pilot 243 eÄŸitim sortisi/323 saat yaparak 4 eÄŸitmen ve Yemen'deki savaÅŸa derhal sevkedilen 29 savaÅŸ pilotu eÄŸitti." ifadelerine yer verildi.

Amerikan pilotlarÄ±nÄ±n BAE pilotlarÄ±na ABD'deki "Red Flag" hava tatbikatÄ±na gelirken eÅŸlik ettiÄŸi aktarÄ±lan belgede, "6 BAE F-16 uÃ§aÄŸÄ±na Red Flag'a gelirken eÅŸlik edildi 150 havacÄ± bu zorlu tatbikatta Yemen'deki operasyonlara hazÄ±rlandÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede 1 Ocak 2016 ile 31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda BAE ve diÄŸer Arap Ã¼lkeleri ile 50'den fazla hava ve fÃ¼ze harp eÄŸitimi verildiÄŸine de iÅŸaret edildi.

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