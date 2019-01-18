Yemen'de katliam pilotlarÄ±na ABD eÄŸitimi
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca ordunun Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyona sadece havadan yakÄ±t ikmali ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ± (Ä°HA) ile keÅŸif desteÄŸi verdiÄŸi ifade edilmesine karÅŸÄ±n ABD Hava Kuvvetleri'ne ait belgelerde ABD ordusunun BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koalisyon kuvvetlerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± eÄŸitimi verdiÄŸi de belirlendi.
Binlerce sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, milyonlarcasÄ±nÄ±n da kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta ABD'nin rolÃ¼nÃ¼n derinliÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.
Amerikan Yahoo News haber platformunun "Bilgi Edinme HakkÄ±" kapsamÄ±nda elde ettiÄŸi belgede ABD Merkez Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (AFCENT), BAE'deki AFCENT'e baÄŸlÄ± Hava Muharebe Merkezi'nin "Hava Kuvvetleri Kurumsal MÃ¼kemmeliyet Ã–dÃ¼lÃ¼ne" aday gÃ¶sterildi.
Bu duruma gerekÃ§e olarak Yemen'deki savaÅŸa katÄ±lan pilotlarÄ±n eÄŸitiminin gÃ¶sterilmesi dikkati Ã§ekti.
Belgede, "BirliÄŸin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± personeli BAE'nin F-16 pilot eÄŸitim programÄ±nÄ± ilerletti: 3 pilot 243 eÄŸitim sortisi/323 saat yaparak 4 eÄŸitmen ve Yemen'deki savaÅŸa derhal sevkedilen 29 savaÅŸ pilotu eÄŸitti." ifadelerine yer verildi.
Amerikan pilotlarÄ±nÄ±n BAE pilotlarÄ±na ABD'deki "Red Flag" hava tatbikatÄ±na gelirken eÅŸlik ettiÄŸi aktarÄ±lan belgede, "6 BAE F-16 uÃ§aÄŸÄ±na Red Flag'a gelirken eÅŸlik edildi 150 havacÄ± bu zorlu tatbikatta Yemen'deki operasyonlara hazÄ±rlandÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Belgede 1 Ocak 2016 ile 31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda BAE ve diÄŸer Arap Ã¼lkeleri ile 50'den fazla hava ve fÃ¼ze harp eÄŸitimi verildiÄŸine de iÅŸaret edildi.
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