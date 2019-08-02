Yemen’de geçit törenine füze
Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı askerlerin mezuniyet töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda 51 kişi öldü. İran destekli Husi milisleri, önce askeri geçit törenini orta menzilli balistik füzeyle hedef aldı, ardından yakınlardaki bir polis merkezine intihar saldırısı düzenlendi.
İÇ savaşın 5 yıldır tüm şiddetiyle devam ettiği Yemen, bir kez daha kana bulandı. Ülkenin güneyindeki liman şehri Aden’de yer alan El Cela Karargâhı’na, askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenlendi. İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el Emni güçlerinin geçit töreni sırasında saldırıda bulunduklarını duyurdu. Kentte sabah saatlerinde de bir polis merkezine bombalı araçlarla intihar saldırısı düzenlendi. Yemenli sağlık yetkilileri, dünkü saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin de yaralandığını kaydetti.
HUSİLER ÜSTLENDİ
İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonuna konuşan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es Seri, El Cela Karargâhı’ndaki askeri mevzileri orta menzilli füzeyle hedef aldıklarını söyledi ve 40 kişini öldüğü saldırıyı üstlendi. Associated Press (AP) ajansına konuşan güvenlik kaynaklarına göre, karargâha düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında, BAE destekli ve Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el Yafi de bulunuyor. Saldırının, Münir el Yafi konuştuğu sırada gerçekleştiği belirtiliyor.
POLİS MERKEZİ DE HEDEFTE
Üst düzey emniyet yetkililerinden Abdül Dayem Ahmed ise AP’ye yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi. Aden’in Ömer el Muhtar bölgesindeki bir emniyet merkezine düzenlenen saldırının bir otomobil, bir otobüs ve 3 motosiklete yerleştirilmiş patlayıcılarla gerçekleştirildiği söyleyen Ahmed, saldırıda 4 intihar bombacısının yer aldığını kaydetti. Karakol saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.
BAE GERİ ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
SALDIRILAR, BAE’nin güçlerini Yemen’den çekeceğini ve yerini eğitimli 90 bin yerel savaşçıya bırakacağını açıklamasından haftalar sonra geldi. BAE, Yemen’deki birliklerinin yüzde 50 ila 75’ini geri çekse de, burada hâlâ üst düzey askeri komutanları bulunuyor. Dünkü olay, Kasım 2017’de 15 polisin hayatını kaybettiği saldırılardan bu yana düzenlenen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.
İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR
SUUDİ Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyon, 2015 yılından bu yana merkezi hükümetin safında Husilere karşı savaşıyor. BAE ise bölgede, Suudi Arabistan’ın en büyük destekçisi konumunda. 2014 yılında başkent Sana’nın Husiler tarafından işgal edilmesinin ardından Aden, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen merkezi hükümetin geçici başkenti ilan edilmişti. Yemen’deki iç savaşta, ülkede faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ güçleri de etkin rol oynuyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, dünyadaki en ağır insani krizlerden birinin Yemen’de yaşandığına işaret ediyor. Ülkede 9 milyona yakın kişi açlıkla karşı karşıya, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle