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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.04.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Yemen'de çatışma: 5 ölü

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Yemen'de çatışma: 5 ölü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 5 kişinin öldüğünü, 91 kişinin yaralandığını açıkladı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Taiz'de hükümet güçleri ile güvenlik güçlerince aranan silahlı bir gruba bağlı militanlar arasında cuma gününden bu yana çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmalarda 5 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı aktarıldı.     

Yaralıların ve sağlık ekiplerinin, çatışmalar nedeniyle hastanelere ulaşımında sıkıntılar yaşandığı vurgulanan açıklamada, taraflara, yaralıların ve hastaların sağlık hizmetine ulaşmasında kolaylık sağlama çağrısında bulunuldu.     

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.     

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.     

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.     

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