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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
29.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Yemen'de bombalı saldırı

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Yemen'de bombalı saldırı

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu aralarında Abu Dabi TV muhabirinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, aynı televizyon kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, Ocak 2017'de Maha'da kontrolü ele geçirmişti.

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