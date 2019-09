Yattığı yerden para kazandı

‘Follow the nap’ (Şekerlemeyi takip et) adlı Instagram hesabında yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan Shannon, aynı zamanda Daily Mail, Vanity Fair ve New York Times için de makaleler yazan bir editör. Los Angeles’ta yaşayan 35 yaşındaki Shannon, dünyanın en lüks otellerinde konaklama ve buradaki deneyimlerini hesabında paylaşma karşılığında 18 ayda 44 bin pound (310 bin TL) kazandı. Shannon’un tanıtımını yaptığı lüks oteller arasında San Francisco’daki Four Seasons ve Dubai’deki Armani Hotel de yer alıyor.