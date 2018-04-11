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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Yarım ton esrarı 'fareler yedi' diyen polisler görevden alındı
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Dünya
11.04.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

Yarım ton esrarı 'fareler yedi' diyen polisler görevden alındı

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Yarım ton esrarı 'fareler yedi' diyen polisler görevden alındı

Arjantin'de, polise ait bir depoda ortadan kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru görevden alındı.

Guardian gazetesinin haberine göre, yarım ton esrarın ortadan kaybolduğu, başkent Buenos Aires'e 60 kilometre uzaklıktaki Pilar'da bulunan depoda yapılan kontrolde ortaya çıktı.

Kaybolan büyük miktardaki esrar, iki yıldır depoda tutuluyordu. Ancak, kayıtlara göre depoda, operasyonlarda ele geçirilen altı bin kilo esrar bulunması gerekirken, 5 bin 460 kilo olduğu fark edildi.

Şüpheler, geçen yıl Nisan ayında görevden ayrılırken, ele geçirilen esrar miktarını imzalamayan kentin eski Emniyet Müdürü Javier Specia üzerinde toplandı.

Specia'nın yerine görev gelen Müdürü Emiliyo Portero, eksikliği fark etti ve konuyu iç soruşturma birimine aktardı.

Hakim karşısına çıkan Specia ve üç astı da, kayıp esrarı "farelerin yediğini" öne sürdü.

ADLİ TIP UZMANLARI: MÜMKÜN DEĞİL

Ancak adli tıp uzmanları, mahkemede yaptıkları açıklamalarda, farelerin esrarı yiyecek sanıp yemesinin mümkün olmadığını ve çok sayıda farenin uyuşturucuyu yemesi durumunda, depoda çok sayıda ölü farenin bulunması gerektiğini belirtti.

Dört polis memuru daha, 4 Mayıs'ta konuyla ilgili ifade verecek.

Yargıç, esrarın kişisel menfaat elde etmek için mi, ihmal sonucu mu ortadan kaybolduğuna karar verecek.

Specia geçen yıl ne kadar gelir elde ettiği konusundaki yeminli bildirimi vermediği için de ayrı bir soruşturma geçiriyor.

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