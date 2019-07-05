Yargıyı baypas edecek
ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılında gerçekleştirilecek nüfus sayımında kullanılacak formlara ‘vatandaşlık sorusu’ eklemek için başkanlık kararnamesi yayımlamayı gözden geçirdiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış, ancak konu yargı engeline takılmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusunun eklenmesinin gerekçesinin net olmadığına karar vermişti. ‘Vatandaşlık sorusuna’ sınır dışı korkusu yaşayan milyonlarca kayıt dışı göçmenin nüfus sayımına katılmasını engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkılıyor.
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