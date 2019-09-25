Yargıdan Johnson’a ağır BrexIt darbesi

GÖREVE geldiğinden bu yana ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin süreçte yoğun tartışma yaratan kararlara imza atan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadarki en ağır darbeyi yargıdan aldı. Anayasa Mahkemesi, Kraliçe 2’nci Elizabeth’e Avam Kamarası’nın tatil edilmesini tavsiye eden Johnson’ın yasalara aykırı hareket ettiğine karar verdi. Mahkeme, Brexit gibi ülke için önemli bir konuda parlamentonun anayasal görevini yerine getirmesine engel olunduğuna karar vererek tatil etme kararını yok hükmünde saydı. Yüksek yargının oybirliğiyle aldığı karar Brexit konusunda Johnson’ın manevra alanını iyice daraltırken istifa baskısını artırdı.

Yargı kararını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York’ta değerlendiren Johnson, aynı fikirde olmadığının altını çizerek, “Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ancak yolumuza devam edeceğiz ve doğal olarak parlamento geri gelecek” diye konuştu. Brexit’i engellemek isteyen çok sayıda kişi olduğuna dikkat çeken Johnson, “Şimdi bir anlaşma sağlama ve 31 Ekim’de AB’den çıkma şansımız var ve bunu yapacağız” dedi.

İSTİFA BASKISI

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Lideri Jeremy Corbyn, “Boris Johnson’ı pozisyonunu gözden geçirmeye ve şu ana kadar görevde en kısa süre kalan başbakan olmaya davet ediyorum” diye konuştu. Başından bu yana ülkenin AB’de kalmasından yana tavır takınan Liberal Demokratların lideri Jo Swinson da hükümetin Brexit planlarını ‘feci’ olarak niteleyip istifa çağrısında bulunarak, “Johnson’ın başbakanlık görevine uygun olmadığı bir kez daha kanıtlandı” dedi.

Parlamentonun bugün toplanacağını söyleyen Avam Kamarası Başkanı John Bercow, “Yüksek Mahkeme’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, oybirliğiyle alınmış, belirsizliğe mahal vermeyen, mutlak bir karar” dedi.

BRÜKSEL ‘YORUMSUZ’ İZLİYOR

BorIs Johnson’ın parlamentonun faaliyetlerini askıya alma kararının ardından kendisini iyiden iyiye anlaşmasız Brexit’e hazırlayan Avrupa Birliği gelişmeleri yakından ve yorumsuz izliyor. Johnson’dan Brexit konusunda yazılı ve somut öneri bekleyen AB Komisyonu, ‘bir ülkenin anayasal konularına müdahale anlamına geleceği’ gerekçesiyle yorum yapmamayı tercih etti. Avrupa Parlamentosu’nun Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt ise Komisyon kadar sessiz kalmadı. Artık Johnson ya da Brexit yanlılarının AB’nin demokratik olmadığı yönündeki söylemlerini duymak istemediğini belirten Verhofstadt, “Brexit efsanesinde en azından bir teselli: Birleşik Krallık’ta hukukun üstünlüğü hayat dolu. Gerçek bir demokraside parlamentolar hiçbir zaman susturulmamalı” dedi.

BİLGİ NOTU

Avam Kamarası 14 Ekim’e kadar askıya alınmıştı. Muhalifler, Başbakan Johnson’ın Brexit planlarına yönelik parlamento denetimini sınırlamayı amaçladığını öne sürüyordu. Johnson ise 31 Ekim’de anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceğini söylüyor.