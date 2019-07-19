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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.07.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Yaptırım listesine aldığını duyurdu! Başına 7 milyon dolar ödül koydu

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Yaptırım listesine aldığını duyurdu! Başına 7 milyon dolar ödül koydu

ABD yönetimi, 1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir Yahudi kültür merkezine düzenlenen saldırıyı organize etmekle suçladığı üst düzey Hizbullah üyesini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selman Rauf Selman adlı Hizbullah üyesinin terörle mücadele kapsamında "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, "25 yıl önce Arjantin Buenos Aires'te bulunan en büyük Yahudi merkezinde yıkıcı bir saldırıyı koordine eden ve Batı Yarımküre'deki birçok Hizbullah terör saldırısını yöneten Selman Rauf Selman'ı yaptırım listemize alıyoruz." ifadesine yer verildi.

7 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULDU

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Selman ile veya bulunduğu yerin tespit edilmesiyle ilgili bilgi aktarana 7 milyon dolar ödül verileceği bildirdi.

Selman'ın üst düzey bir Hizbullah militanı olduğu vurgulanan açıklamada, kendisinin Arjantin'deki saldırının da sorumlusu olduğu iddia edildi.

1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir Yahudi kültür merkezinde patlayan bomba 85 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırının arkasında İran'ın olduğu iddiaları gündeme gelmiş ancak bu yönde bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Arjantinli savcılar ise İran yönetimini ve Hizbullah'ı saldırıya karışmakla suçlamıştı.

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