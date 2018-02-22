Yapay zeka ciddi bir risk

Cambridge, Oxford üniversiteleri gibi etkin eğitim kurumlarında görevli, yapay zekâ konusunda dünya çapında uzman 26 bilim insanı, ‘Yapay Zekânın Kötü Niyetli Kullanımı: Tahmin, Önleme ve Hafifletme’ adlı hayli ‘ürkütücü’ bir rapor yayımladı. Raporda, ‘hızla ilerleyen ve gelişen’ bu teknolojinin ‘kötüye kullanımının sonuçları felaket olarak nitelendi ve yapay zekâ yönetimindeki drone saldırıları, yapay zekâ kullanılarak üretilen ‘kurgu konuşma ve video görüntüleri’ gibi tehlikelere dikkat çekildi. Uzmanlar, bu raporda insanlar, kurumlar ve hatta devletler için ‘gelecek 10 yılın oyun planlarını değiştirecek risklere’ yer verildiğini vurguladılar.