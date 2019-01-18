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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 07:09, Son GÃ¼ncelleme:

'Yahudi AmerikalÄ±lar'a nasÄ±l bir rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸimi bilmiyorum'

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'Yahudi AmerikalÄ±lar'a nasÄ±l bir rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸimi bilmiyorum'

ABD'deki ara seÃ§imlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seÃ§ilen Somali asÄ±llÄ± Ä°lhan Omar, 2012'de Ä°srail ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n "Yahudi AmerikalÄ±lar'Ä± nasÄ±l rahatsÄ±z ettiÄŸini bilmediÄŸini" sÃ¶yledi.

CNN'de bir programa katÄ±lan Omar, Ã¶nceki yÄ±llarda Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä°srail yÃ¶netimini Gazze'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle eleÅŸtirdiÄŸi paylaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu.

Omar, paylaÅŸÄ±mlarla ilgili "YorumlarÄ±mÄ±n Yahudi AmerikalÄ±lara nasÄ±l bir rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸini bilmiyorum. YorumlarÄ±m, tam olarak Gazze'deki savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda olanlarla ilgili, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä°srail'in bu savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda izlediÄŸi yol hakkÄ±nda konuÅŸuyorum." dedi.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 2012'de Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda yaÅŸanan bir Ã§atÄ±ÅŸmaya tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla bir tweet atan Omar, " Ä°srail dÃ¼nyayÄ± hipnotize ediyor, Allah'Ä±n insanlarÄ± uyandÄ±rmasÄ±nÄ± ve Ä°srail'in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeytanlÄ±klarÄ± gÃ¶rmelerine yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Omar'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler, ABD'deki Yahudiler tarafÄ±ndan "Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±" olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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