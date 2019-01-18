'Yahudi AmerikalÄ±lar'a nasÄ±l bir rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸimi bilmiyorum'
ABD'deki ara seÃ§imlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seÃ§ilen Somali asÄ±llÄ± Ä°lhan Omar, 2012'de Ä°srail ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n "Yahudi AmerikalÄ±lar'Ä± nasÄ±l rahatsÄ±z ettiÄŸini bilmediÄŸini" sÃ¶yledi.
CNN'de bir programa katÄ±lan Omar, Ã¶nceki yÄ±llarda Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä°srail yÃ¶netimini Gazze'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle eleÅŸtirdiÄŸi paylaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu.
Omar, paylaÅŸÄ±mlarla ilgili "YorumlarÄ±mÄ±n Yahudi AmerikalÄ±lara nasÄ±l bir rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸini bilmiyorum. YorumlarÄ±m, tam olarak Gazze'deki savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda olanlarla ilgili, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä°srail'in bu savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda izlediÄŸi yol hakkÄ±nda konuÅŸuyorum." dedi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 2012'de Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda yaÅŸanan bir Ã§atÄ±ÅŸmaya tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla bir tweet atan Omar, " Ä°srail dÃ¼nyayÄ± hipnotize ediyor, Allah'Ä±n insanlarÄ± uyandÄ±rmasÄ±nÄ± ve Ä°srail'in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeytanlÄ±klarÄ± gÃ¶rmelerine yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Omar'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler, ABD'deki Yahudiler tarafÄ±ndan "Yahudi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±" olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.
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