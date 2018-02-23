‘Yabancıya yemek yok’ diyen aşevine başkanı da karşı çıktı... Açların kökenine bakılamaz

ALMANYA genelinde muhtaçlara yemek veren 900 civarında aşevi bulunuyor. Essen kentindeki aşevi de Almanya’nın en eski aşevlerinden. 1995’te Katolik Kadınlar tarafından kurulan Essener Tafel adlı aşevi haftada dört kez muhtaçlara yemek veriyor. Muhtaç kişiler Essen Aşevi kartıyla buradan yiyecek alabiliyor.

1998 yılından beri Essen Aşevi, maliye tarafından kamu yararına dernek olarak tanınmış bulunuyor. Ancak Essen Aşevi ocak ayından beri yabancılara yiyecek vermiyor. Kimlik kontrolü yapıyor ve sadece muhtaç Alman vatandaşları içeri alınıyor. Olay kamuoyunda yoğun tepki yarattı. Yetkililer muhtaç insanlar arasında milliyet ayrımı yapılamayacağını vurguladı.

AfD HEMEN KULLANDI

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD ise Essen Aşevi’nin kararını destekledi. AfD’den yapılan basın açıklamasında mülteciler suçlandı ve mültecilerin hem devletten yiyecek parası aldığı, hem bu parayı harcamamak için aşevlerine giderek, ayrıca buradan yararlandıkları ileri sürüldü.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine olay Alman televizyonlarına da yansıdı. Kamu televizyon kanalı ARD’ye çıkan Alman Aşevleri Birliği Başkanı Jochen Brühl, Essen Aşevi’nin kararını eleştirdi ve “Bu yol doğru yol değil. Aşevinin amacı muhtaçlara pasaportu ve kökenine bakmadan yardım etmektir” dedi.

YABANCI SAYISI ARTTI DİYE..

Essen Aşevi yetkilisi Jörg Sartor ise yabancıları almama kararını şöyle savunmuştu:

“Ocak ayından beri yabancılara kullanıcı kartı vermiyoruz. Kullanıcı kart sahiplerinin yüzde 61’i yabancıydı. Bu oran çocuklarla yüzde 75’i buluyor. Mülteci akınından önce bu oran yüzde 35’di. Aşevine gelen Almanların sayısı düştü. Buna uzun kuyruklar da neden olmuş olabilir. Bazen 120 kişi kuyrukta bekliyor. Yaşlı Almanlar ve çocuk bakan anneler bu kadar sırada beklemez.”