Virüs salgınında bunlara dikkat

Buna göre yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşabiliyor. Ciddi vakalarda enfeksiyon, zatürree, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması önermeyen DSÖ, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için şu önerilerde bulunuyor...

BELİRTİLERİ NELER

Yüksek ateş.

Boğaz ağrısı.

Öksürük.

Nefes darlığı.

Solunum güçlüğü.

İshal.

NASIL KORUNULUR

Elinizi düzenli yıkayın.

Öksürüp ve hapşırırken ağzınızı kapatın.

Et ve yumurtayı iyice pişirin.

Kalabalık ortamlarda bulunmayın.

Toplu taşımada maske takın.

Belirtileri gösterenlerle temas etmeyin.