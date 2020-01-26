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Dünya
Sevil ERKUŞ/ANKARA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Virüs salgınında bunlara dikkat

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Virüs salgınında bunlara dikkat

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan 2019-nCoV adlı virüse ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşabiliyor. Ciddi vakalarda enfeksiyon, zatürree, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması önermeyen DSÖ, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için şu önerilerde bulunuyor...

BELİRTİLERİ NELER

Yüksek ateş.
Boğaz ağrısı.
Öksürük.
Nefes darlığı.
Solunum güçlüğü.
İshal.

NASIL KORUNULUR

Elinizi düzenli yıkayın.
Öksürüp ve hapşırırken ağzınızı kapatın.
Et ve yumurtayı iyice pişirin.
Kalabalık ortamlarda bulunmayın.
Toplu taşımada maske takın.
Belirtileri gösterenlerle temas etmeyin.

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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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