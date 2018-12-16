Vine'ın kurucusu Colin Kroll kimdir?
Bir dönem sosyal medyada oldukça popüler olan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, Manhattan'daki evinde ölü bulundu. 34 yaşında hayata gözlerini yuman genç girişimcinin kim olduğu bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki, Vine'ın kurucusu Colin Kroll kimdir?
Dünyaca ünlü video paylaşım platformu Vine'ın kurucuları arasında yer alan Colin Kroll, ABD'de New York şehrine bağlı Manhattan'daki evinde ölü bulundu. Genç girişimcinin aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor. Olayı aktaran yerel kaynaklar Kroll'un cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde bulunduğunu ifade ediyor.
2007'den 2009'a kadar Yahoo'da mühendislik müdürü olarak görev alan girişimci Colin Kroll, 2015 yılında HQ Trivia CEO'su seçilmişti.
VİNE NEDİR?
Vine, Dom Hofmann, Rus Yusupov ve Colin Kroll tarafından Haziran 2012'de kuruldu. Şirket, Ekim 2012'de Twitter tarafından 30 milyon dolarlık bir rapor için satın alındı. Vine resmi olarak 24 Ocak 2013 tarihinde iOS cihazları için ücretsiz bir uygulama olarak başlatıldı. 2 Haziran 2013'te bir Android sürümü yayınlandı. 12 Kasım 2013'te başvuru Windows Phone için yayımlandı. Birkaç ay içinde, Vine, uygulamanın düşük düzeyde benimsenmesiyle bile pazarın en çok kullanılan video paylaşım uygulaması oldu. 9 Nisan 2013 tarihinde, Vine, iOS App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu ve 1 Mayıs 2014'te Vine, videoları keşfetmek için hizmetin web sürümünü başlattı.
Vine, Twitter'ın 2013 Ocak ayında kullanıma sunduğu ücretsiz Video barındırma uygulaması. Uygulama kullanıcının maksimum 6 saniyelik kısa videolar çekebilmesini sağlamaktadır. Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılabilir. Ayrıca Dünya'da ve Türkiye'de günlük hayatta kullanılan bir uygulama haline gelmiştir.
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