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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraflar: BBC/BRITISH MUSEUM
22.11.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

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Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İngiltere'de iki hazine avcısının detektörlerle keşfedip çaldığı 3 milyon sterlin değerindeki Viking definesinin İngiltere tarihini değiştirebileceği belirtiliyor.

George Powell ve Layton Davis adlı iki defineci 2015'te Herefordshire'da yaptıkları kazıda yaklaşık 300 sikke bulmuştu. 1.100 yıllık hazineyi bulduklarını bildirmeyen ikili, tarihi eserleri kaçakçılara satmayı tercih etmişti. İkili hırsızlık ve hazine bulduklarını saklama suçlarından hüküm giymişti.

Bazı sikkelerin bir yüzünde Wessex Kralı Alfred, diğer yüzünde Mercia Kralı İkinci Ceowulf'un resimlerinin olması nedeniyle tarihçiler bu iki krallığın o dönemde, bugüne kadar bilinmeyen bir ittifakın içinde olabileceğini düşünüyor.

Bu da geçmişte bağımsız krallıklar tarafından yönetilen İngiltere'nin birleşmesinin eskiden tahmin edilenden daha erken başladığını gösterebilir.

British Museum Erken Orta Çağ Sikkeleri Küratörü Gareth Williams, "Bu sikkeler İngiltere'nin tek bir krallıkta birleşmesindeki kilit öneme sahip bir tarihi döneme dair yeni yorumlar yapmamızı sağlıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu sikkeler iki kral arasında reddedilemez bir ittifak olduğunu gösteriyor.

Viking definesi tarihi yeniden yazabilir

"Sikkelerin gömüldüğü 879 yılından itibaren Ceowulf, Alfred'in sarayındaki tarihçiler tarafından hiç bahsedilmez oluyor ve tarih sahnesinden adeta siliniyor.

"Bütün bunlar Vikinglerin büyük saldırılar düzenlediği bir dönemde oluyor."

Uzmanlar bu gömünün bir Viking tarafından gömüldüğünü tahmin ediyor.

Yetkililer definenin bir kısmına erişse de çoğunun kayıp olduğunu belirtiyor.

Savcı Kevin Hegarty, "Bir veya birden fazla noktada saklamış olabilirler. Bu buluntu bir daha hiçbir zaman tamamıyla bir araya getirilemeyebilir" diyor.

İngiliz hukukunda define bulanların hem toprak sahibine hem de yetkililere haber vermesi gerekiyor.

Fotoğraflar BBC Türkçe'nin izni ile hurriyet.com.tr'de paylaşılmıştır. hurriyet.com.tr haberdeki fotoğrafların başka yayın kuruluşları ve mecralar üzerinde kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

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