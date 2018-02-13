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    Vic Damone 89 yaşında hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Amerikalı pop şarkıcısı Vic Damone hayatını kaybetti. 14 yaşında yken keşfedilen Vic Damone,You're Breaking My Heart, On the Street Where You Live ve My Heart Cries For You gibi şarkılarıyla biliniyordu. Peki Vic Damone kimdir?

    Vic Damone'nin Miami Beach'teki Mount Sinai Medical Center'da hayatını kaybettiği açıklandı. Amerikan geleneksel pop-grup şarkıcısı, söz yazarı, aktör, radyo, televizyon sunucusu ve şovme Vic Damone, solunum yetmezliğine bağlı sebeplerden Florida'da vefat etti.

    VİC DAMONE KİMDİR?

    Vic Damone 12 Haziran 1928 yılında Brooklyn'de doğdu. Annesi babası İtalyandır.Kendisini şarkıcı olarak niteleyn Vic Damone'nin Kismet and Rich, Young and Pretty gibi filmlerde rol aldı. Anılarında şarkıcılığa kabiliyeti olduğunu oyunculukta o kadar iyi olmadığını açıklamıştı.

    You're breaking my Heart" (bir numara hit), "the number four hit" ("my fair Lady"), "my heart Hayes for you" ("my heart Hayes for you" ("my heart Hayes for you") ("you're breaking my Heart" ("you're breaking my Heart"), "the number four hit" ("the number four hit") gibi seslendirdiği şarkı performanslarıyla tanınıyordu.

     

    Etiketler: Vic Damone , Vic Damone kimdir , Vic Damone ölüm
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