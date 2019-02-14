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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.02.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Venezuelalı muhalifler PDVSA ve Citgo'ya 'yeni yöneticiler' atadı

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Venezuelalı muhalifler PDVSA ve Citgo'ya 'yeni yöneticiler' atadı

Venezuela'da yetkisi bulunmayan, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis, ABD'nin 28 Ocak'ta yaptırım kararı aldığı devlet petrol şirketi PDVSA ile ABD'de PDVSA'nın anaparası ile kurulan petrokimya şirketi Citgo'ya "yeni yöneticiler" atadı.

Mecliste yapılan oturumda, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınan Guaido'nun, Petrol ve Enerji Kalıcı Komisyonu'na daha önce sunduğu isimler kabul edildi.

Ulusal Meclisin aldığı karara göre, PDVSA'ya Simon Antune'nin özel yöneticiliğinde Gustavo Velasquez, Carlos Jose Balza, Ricardo Prada ve David Smolansky atanırken, Citgo'nun yönetimine ise Luisa Palacios, Edgar Rincon, Luis Urdaneta, Angel Olmeta, Andres Padilla ve Rick Esser getirildi.

Kararın hemen öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Guiado, "Yeni yönetim liyakat sahibi, yolsuzluktan uzak ve parti üyesi olmayan isimlerden belirlenecek." ifadelerini kullanmış ve Citgo'ya atanan Palacios'un bu makamdaki ilk kadın olmasına dikkati çekmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ile birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Juan Guaido, PDVSA'ya yaptırım uygulandığı gün, banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum, Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket, bunun yerine, Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

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