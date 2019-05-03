Venezuela’daki kalkışmanın perde arkası
ABD basını Venezuela’daki darbe girişiminin perde arkasını yazdı. Buna göre muhalifler, geçen iki ay içinde Venezuelalı üst düzey isimlerle Devlet Başkanı Maduro’ya desteği kesmeleri için pazarlık yaptı. Ve salı sabahı muhalif lider Guaido, darbe girişimi için düğmeye bastığında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, saat 06.00’da arayarak Başkan Trump’a haber verdi.
ABD’li Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın bir grup ismin, ülkedeki darbe girişiminden bir süre önce muhaliflerle görüşmeler yaptığını öne sürdü. Buna göre, kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado’nun, iki aydır Maduro’nun üst düzey isimleriyle temas halinde olduğunu Washington da biliyordu. İddialara konu olan Maduro’ya yakın isimler arasında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez de yer alıyor. Washington Post’a konuşan ABD’li bir yetkili, “(Muhalifler) Oldukça dolu bir plan oluşturmuşlardı. Uygulamanın çarşamba günü yapılması planlanıyordu ancak günü tam olarak belirlenmemişti” dedi.
GÖRÜŞMELER ÇÖKTÜ
ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ve Juan Guaido’ya yakın isimler, gizli görüşmelerin amacının, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya iktidarı bıraktırmak ve ülkede demokrasiyi tesis etmek olduğunu aktardı. Plana göre, görüşmelerde yer alan Savunma Bakanı Padrino Lopez ve diğer üst düzey isimler, anayasaya bağlılıklarını ilan edecek, Maduro’nun seçildiği seçimleri geçersiz sayacak ve yeni yönetimde görevlerine devam edecekti. Ancak ABD yönetiminin doğrudan dahil olmadığı gizli görüşmelerin, pazartesi günü çökmeye başladığı kaydedildi.
Görüşmelerde Maduro’nun Küba’ya gitmeye hazır olduğu imalarında bulunulduğu, pazartesi günü ise muhaliflerin ve hükümet yetkililerinin, Venezuela Devlet Başkanı’nın plandan haberdar olduğu bilgisini edindiği bildirildi. Salı günü Guaido önderliğindeki darbe girişimi, Devlet Başkanı Maduro’ya sadık olduğunu açıklayan asker ve polis gücüyle bastırıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ‘Venezuela’da askeri seçenek’ fikrine, ABD Başkanı Trump’ın sıcak bakmadığı da belirtildi. W.P.’a göre Trump, danışmanlarıyla Venezuela’yı görüştüğü sırada, konuyu değiştirip Florida siyasetine ve golf kulübüne getiriyordu.
06.00’DA TRUMP’A TELEFON
İddiaya göre, Guiado salı sabahı harekete geçmek için açıklama yaptığında Bolton, sabah 06.00’da Trump ve kurmaylarını arayarak beklenen açıklamanın geldiğini söyledi. Ancak birkaç saat sonra Maduro’ya desteğini çekmesi öngörülen Savunma Bakanı Lopez, yönetimin çekildiği haberlerini ‘yalan haber’ olarak niteledi. ABD’li yetkililere göre Maduro, ülkeden ayrılmaya hazırlanırken Rusya buna engel oldu.
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