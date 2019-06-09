Venezuelaâ€™da petrol rafineri tesisinde yangÄ±n
Venezuelaâ€™da petrol rafineri tesisinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda, tesisin Ã¶nÃ¼nde bulunan bir aracÄ±n da yandÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§ta bulunan 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi duyuruldu.
YangÄ±n, Venezuelaâ€™nÄ±n AnzoÂ Tegui eyaletinde yer alan Guanta bÃ¶lgesindeki petrol rafineri tesisinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§Ä±ktÄ±.
Yerel medya, alevlerin sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± bir araÃ§taki anne, baba ve 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.
YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini belirlemek iÃ§in inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtilirken AnzoÂ Tegui valisi, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile hayatÄ±nÄ± kaybeden aileye baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
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