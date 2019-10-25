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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
25.10.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta

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Venezuela'da muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta

Venezuela'da muhalifler elektrik kesintileri nedeniyle protesto, hükümet yanlıları ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenledi.

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  • Venezuelada muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
  • Venezuelada muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
  • Venezuelada muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
  • Venezuelada muhalifler ve hükümet yanlıları yine sokakta
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Tarihinin en ağır siyasi krizinin içinden geçen Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için başkent Caracas'ta sokağa çıktı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteklerini vurgulamak isteyen iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları da her muhalif gösteride olduğu gibi alternatif yürüyüş yaptı.

MUHALİFLER ELEKTRİK ŞİRKETİNE YÜRÜDÜ, YOLDA HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ İLE KARŞILAŞTI

Muhaliflerin kentin kuzeybatısındaki Millenium bölgesinden başlattığı yürüyüş Venezuela'nın devlet elektrik dağıtım şirketi Corpoelec'in kentteki merkezinde son buldu. Güvenlik güçleri protestocuların şirket merkezine girmesine izin vermedi.

Bölgenin yakınında toplanan Maduro destekçisi Venezuelalılar ise kentin batıdaki tarihi merkezine kadar yürüdü. Güzergah üstünde karşılaşan muhalifler ve hükümet destekçileri arasında küçük tartışmalar yaşandı.

Yoğun katılımların olmadığı her iki yürüyüşte de herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Venezuela genelinde bu yıl içinde ilki 1 haftadan fazla süren birçok elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet kesintileri saldırılara bağlarken, muhalefet elektrik altyapısının yetersizliği ve bakımsızlıktan ötürü hükümeti suçlamıştı.

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