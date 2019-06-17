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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

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Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun ordudan ayrılarak Kolombiya’ya kaçan askerlerle ilgilenmesi için atadığı temsilcilerin söz konusu parayı kişisel harcamalarda kullandığı iddia edildi.

Ülkelerinde “insani kriz” iddiasıyla yardım toplayan, hükümeti her defasında yolsuzlukla suçlayan, iktidarı devirmek için askerlere sürekli darbe çağrısında bulunan ve ülkenin yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi için kanuni düzenlemeler yapan Guaido liderliğindeki muhalefet yine yolsuzlukla anılıyor.

Latin Amerika’ya ilişkin ve Venezuela hükümeti karşısında yayınları ile bilinen internet haber portalı Panam Post’ta yayımlanan yazıda, Guaido’nun 23 Şubat’ta başarısız “insani yardım” sokma girişimine sahne olan Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine gönderdiği iki temsilcisinin kaynakları şahsi harcamalarında kullandığı öne sürüldü.

PARALARI GECE HAYATI VE LÜKS ARAÇ KİRALAMA İÇİN HARCADIKLARI İDDİASI

Yazıda Guaido’nun sınırdaki çatışmaların ardından Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya’ya geçen askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği Rossana Barrera ve Kevin Rojas’ın paraları pahalı kıyafetler, gece hayatı, lüks araç kiralama ve konaklama için harcadıkları iddia edildi.

Guaido’nun partisi Voluntad Popular mensubu olan bu iki ismin ayrıca Kolombiya’ya sığındığı iddia edilen asker sayısını da şişirdikleri ve gerçek rakamın 1300 değil sadece 700 olduğu iddiasında bulunuldu.

İDDİALAR YALANLANMADI

Panam Post’taki bu iddiaları hiçbir taraf yalanladı. Venezuela muhalefetine her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise sosyal medya hesabından herhangi bir yolsuzluğu kınadığını vurguladı ve soruşturma açılacağını belirtti.

Venezuela hükümetinden Guaido'nun temsilcileri hakkındaki bu iddialara ilişkin açıklama ise İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından Guaido'nun yolsuzluk ağının içinde bulunduğunu zaten mart ayında yaptıkları açıklamalarda duyurduklarını hatırlattı.

SINIRDA NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 23 Ocak’ta bir meydanda kendini devlet başkanı ilan eden Guaido öncülüğündeki muhalefet ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerini 23 Şubat’ta ülkelerine sokmaya çalışmış ve başarısız olmuştu.

Yardım sokma girişimi sırasında sınırda Venezuelalı güvenlik güçleri ve muhalifler arasında onlarca kişinin yaralandığı çatışmalar yaşanmış ve Venezuela ordusundan bazı askerler Kolombiya tarafında sığınmıştı. Taraf değiştiren ve sayıları 1300’ü bulduğu iddia edilen askerler sınırdaki Cucuta kentindeki otellere yerleştirilmişti.

Venezuelalı askerler bir müddet sonra kaldıkları otellerden, ödeme yapılmadığı gerekçesiyle çıkarılmış, skandalın büyümesi üzerine devreye Kolombiya hükümeti ve Birleşmiş Milletler girmiş ve sorun çözülmüştü.

Venezuelalı askerlerin uygunsuz davranışları, Guaido’nun askerleri yüzüstü bırakması gibi konular ise yerel medyada zaman zaman gündeme getirilmişti.

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