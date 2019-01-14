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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Venezuela ile Çorum arasında 'altın köprüsü'

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Venezuela ile Çorum arasında 'altın köprüsü'

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret kapsamında Çorum'daki altın rafinerisini de ziyaret edeceği bildirildi.

Ahlatçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye bilezik piyasasının yüzde 40'ına, alyans piyasasının da yüzde 25'ine hakim olduklarını, ülke genelinde 2 bin 500'ün üzerinde kuyumcuya toptan altın verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 3 yıl önce Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin üçüncü altın rafinerisini kurduklarını belirten Ahlatçı, alanında en modern teknolojiye sahip tesiste üretim faaliyetinin devam ettiğini belirtti.

"MADURO BİZİMLE YAKINDAN İLGİLENDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çoğu yurt dışı gezisine katıldığını, geçen yıl aralık ayı başında Arjantin'deki G-20 zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de yer aldığını dile getiren Ahlatçı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Venezuela ziyaretinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmüştü. Görüşmeleri sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız beni yanlarına çağırdılar ve ev sahibi devlet başkanına tanıtarak, Çorum'da modern bir altın rafinerisine sahip olduğumuzu söylediler. Venezuela'nın altın üreticisi bir ülke olması nedeniyle Sayın Nicolas Maduro da bizimle yakından ilgilendi."

Venezuela Devlet Başkanı'nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinelerini gezmek istemesini mutlulukla karşıladıklarını vurgulayan Ahlatçı, Maddah'ı, Türk konukseverliğine yakışır bir şekilde karşılayıp tesisi gezdireceklerini aktardı.

Firma ve kent olarak, bir devlet başkan yardımcısını Çorum'da konuk edecek olmanın onurunu yaşadıklarını belirten Ahlatçı, "Çorum'un böylesine bir ziyaretle gündeme gelmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine borçlu olduğumuzu biliyor, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı El Aissami Maddah'ın, 16 Ocak Çarşamba günü Çorum'a gelerek, altın rafinerisini ziyaret edeceği ve burada Vali Mustafa Çiftçi ile iş adamı Ahmet Ahlatcı ile görüşme yapacağı belirtildi.

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