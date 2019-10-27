Veliaht Prensese 18 yaş töreni
Belçika'nın veliaht prensesi Elisabeth’in 18’inci doğum günü vesilesiyle kraliyet ailesi bir resmi kutlama düzenledi.
İngiltere’de yüksek öğrenimi devam eden Prenses Elisabeth, dans gösterisi ve bir solistin de sahne aldığı gösterişli tören için Brüksel’e döndü. Belçika Kralı Philippe (59), kızına ülkenin en yüksek nişanı olan Leopald madalyasını takdim ederken Kraliçe Mathilde (46) ise kızının bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamadı.
Reşit olan Prenses, herhangi bir durumda ülkeyi bir vasi tayini olmadan yönetebilecek yetkinliğe ulaşmış oldu.
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