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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-İHA
28.10.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Ve resmen kaos... Irak'ta başkent kilit!

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Ve resmen kaos... Irak'ta başkent kilit!

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısında bulundu. Öte yandan Bağdat hükümeti kentte gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesini de kınadı.

Açıklamasında, protestoculara seslenen Şii lider, "Gösterinize devam edin, meclis oturumunda yolsuzluk yapanların cezalandırılması ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Sadr, ayrıca Başbakan Abdulmehdi’ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere güney illerinde de 3 gündür devam eden protesto gösterilerini dindirmeye çalışan hükümet, gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Mahmadavi tarafından yapılan açıklamada bugün saat 00.00’dan sabaha kadar kentte sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirterek, yasağın göstericiler arasına provokatör sızdığı bilgisi üzerine alındığını ve amaçlarının protestocuları korumak olduğunu söyledi.

Bağdat’tan önce Kerbela kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

TEL ÖRGÜ İLE KAPATTI

Öte yandan başkentteki Nisur meydanına toplanan protestocuların güvenlik güçleri meydana giden bütün yolları tel örgü ile kapattı.

Başbakan Abdülmehdi’nin devlet kurumları ve öğrencileri mesai yapmaya çağrısına rağmen bu sabah başkent Bağdat’ta toplanan öğrencilere sert müdahale edildiğini iddia eden Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği birçok sayıda öğrencinin biber gazından etkilenerek hastanelere kaldırıldığını belirtti. Öğrencilere yapılan sert müdahalenin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, sosyal medyada bulunan görüntülerin araştırılması ve ihlal yapanların cezalandırılmasını istedi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerIrak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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NE OLMUŞTU?

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Irak’ta 3'üncü gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurmuştu.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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