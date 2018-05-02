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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.05.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Vatikan'ı sarsan taciz skandalı iki dava halinde görülecek

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Vatikan'ı sarsan taciz skandalı iki dava halinde görülecek

Avustralya Katolik kiliselerinde görev yaptığı yıllarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarının yeterli delil içerdiğine karar verilen Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell hakkındaki suçlamalar iki dava halinde görülecek.

Melbourne Sulh Mahkemesinin, 1970 ve 1990'lı yıllarda görevli olduğu Katolik kiliselerindeki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarında yeterli delil olduğuna hükmederek yargılanmasına karar verdiği Kardinal Pell'in, Melbourne Asli Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması yapıldı.

Mahkemenin nasıl devam edeceğinin belirlendiği ilk duruşmada, Pell'in avukatları ve savcılar, isnat edilen suçlamalar arasında 20 yıllık bir zaman farkının bulunmasından dolayı yargılamanın iki farklı dava halinde görülmesinde anlaştı.

George Pell hakkındaki ilk davanın, Melbourne Başpiskoposu olduğu 1990'larda Melbourne'deki St. Patrick Katedrali'nde çocuklara yönelik cinsel suç işlediği iddialarını içermesi bekleniyor.

Avustralya Kardinali hakkındaki ikinci davanın ise genç bir rahip olarak 1970'lerde görev yaptığı Ballarat ketindeki bir yüzme havuzunda yaşanan cinsel taciz iddialarından oluşacağı belirtildi.

Mahkemenin beşer hafta sürmesine karar verdiği her iki davada da farklı jüri üyeleri görev yapacak. Mahkeme, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek duruşmada söz konusu davaların tarihlerini belirleyecek.

Victoria Eyalet Polisinin hakkında hazırladığı iddialara mahkemede cevap vermeyi kabul eden Kardinal, Vatikan'dan Avustralya'ya gelerek geçen mart ayında başlayan ve 4 hafta süren Melbourne Sulh Mahkemesindeki ön duruşmalara katılmıştı.

Hakkında yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını reddeden ve suçsuz olduğunu iddia eden 76 yaşındaki George Pell'in de hazır bulunduğu, 30'dan fazla şahidin dinlendiği ön duruşmalarda, Kardinal'in yargılanması için yeterli delil olduğuna hükmedilmişti.

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