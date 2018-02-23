Vatikan 'şeytan çıkarma' taleplerine yetişemiyor

Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre, bugünlerde Sicilya'nın başkenti Palermo'da şeytan çıkarma konusunda bir uzmanlık kursu veriliyor.

Nisan ayında ise Roma'da uluslararası katılımla başka bir kurs düzenlenecek. Palermo'daki 21-24 Şubat tarihli kursu organize eden şeytan çıkarma uzmanı rahip Benigno Pallila kursun içeriğini anlatırken, "Satanizm bağlantılı tarikatlardan, şeytandan kurtulmayı başaran kişilerin hikayelerine kadar en can alıcı konulara değiniyoruz" dedi.

'GENÇLER PEK İSTEKLİ DEĞİL'

Roma'da gelecek Nisan ayında düzenlenecek uluslararası kursun eğitimcilerinden olan rahip Cesare Truqui de genç rahiplerin şeytan çıkarmaya pek istekli olmadığını, bu yüzden şeytan çıkarıcı sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

Vatican News, İtalya'da son yıllarda şeytan çıkarma başvurusunda bulunan kişilerin sayısının 3 katına çıktığını yazdı. Haberde, "Elbette bu vakaların hepsi gerçekten şeytanın musallat olmasından kaynaklanmıyor, bazı vakaların kaynağı psikiyatrik rahatsızlıklar. Ancak bu fenomenin güçlü şekilde yükselişte olduğuna şüphe yok" denildi.

ŞEYTAN ÇIKARICI OLMANIN KOŞULLARI

Siteye konuşan rahip Benigno Pallila da vakalardaki artışın sebeplerini şöyle açıkladı: "Çünkü büyüye, falcılara ve tarota yönelen kişilerin sayısı arttı. Bunları yapmak iblise ve ele geçirilmeye kapıları açar."

Katolik Kilisesi tarafından tanınan bir "şeytan çıkarıcı" olabilmek için öncelikle rahip olma şartı bulunuyor. Rahipler de ancak bir piskopos tarafından verilen "lisansı" aldıktan sonra şeytan çıkarma ayini yönetebiliyor. Şeytan çıkarıcı rahiplerin özel eğitim almış olması ya da "uzmanların yanında staj yapması" da gerekiyor.

ŞEYTANIN BELİRTİLERİ

Vatikan tarafından 2014'te resmi olarak tanınan Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'ne göre halen dünya genelinde Katolik Kilisesi'ne bağlı ve şeytan çıkarma konusunda yetkili 400 kadar rahip bulunuyor, bunların 240'ı da İtalya'da görev yapıyor. Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği Sözcüsü rahip Paolo Carlin, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada şeytanın iki türlü eylemde bulunduğunu söyledi:

"Birincisi sıradan eylemler: baştan çıkarma. İkincisi ise sıradışı eylemler: zihni etki altına alan obsesyonlar, bedene zarar verme, gerçek ve tam anlamıyla ele geçirme. Bir kişiyi ele geçirme ya da bir mekana musallat olma."

Şeytanın bu "sıradışı eylemlere" geçerek musallat olduğunu anlamanın da belli kriterleri olduğunu belirtti ve bu belirtiler arasında "öğrenilmemiş bir dilde konuşmaya başlama, gizli şeyleri bilir hale gelme, kutsallık özelliği olan şeylere olağanüstü öfkeyle yaklaşma ve anormal fiziksel güce sahip olmayı" saydı.