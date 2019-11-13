Vahşi doğa ‘taşınıyor’
Zimbabve, kuraklık nedeniyle ölmeye başlayan yüzlerce vahşi hayvanı ülkenin başka bölgelerindeki parklara taşıyacak.
Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Save Vadisi Koruma Alanı’ndaki fil, impala ve bufalo gibi yüzlerce hayvan ülkenin diğer bölgelerindeki üç parka nakledilecek. Toplu taşıma kapsamında 600 fil, 2 bin impala, 50 bufalo ve 40 zürafa başta olmak üzere çok sayıda hayvan, Chizarira Milli Parkı, Sapi Milli Parkı ve Mavuradonha Safari Alanı’na götürülecek.
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