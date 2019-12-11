Utanç günü

TÜRKİYE’DEN BOYKOT

Türkiye’nin yanı sıra Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Afganistan töreni boykot etti. İsveç’teki Norrmalmstrog Meydanı’nda da yüzlerce kişi Handke’ye Nobel ödülü verilmesini protesto etti. Gösteriyi organize eden Teufika Sabanovic, “Handke istediğini yazmakta özgür. Ancak yazıları için onurlandırılması problemli” ifadesini kullandı. Stockholm’de dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler de Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu için Avusturyalı yazar Peter Handke’den Nobel Edebiyat Ödülü’nün geri alınmasını istedi. Boşnak ve Arnavut kurban yakınları, Bosna Hersek ve Kosova’da protestolar düzenledi. Saraybosna’da Handke’ye “Utan” diye seslenen dev posterler asıldı.

Handke, Saraybosna’daki Müslüman Boşnakların ‘kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını’ öne süren bir isim. Avustralyalı yazar, Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006’daki cenazesine de katılmıştı.

AMANPOUR: ORADAYDIM

BOSNA’daki savaşta bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak ödülün Handke’ye verilmesine tepki gösterdi. Twitter’da “Bosna Savaş Muhabirleri” (#BosniaWarJournalists) etiketiyle mesajlar paylaşıldı. CNN editörlerinden Christiane Amanpour, Srebrenitsa’daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.