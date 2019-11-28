Ünlü oyuncu çekimde öldü
Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao’nun Çin’de bir televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan 35 yaşındaki aktörün hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi. Tayvan’da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada’ya yerleşen Gao’nun cenazesinin Taipei’ye gönderileceği kaydedildi. Fransız modacı Louis Vuitton’ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı “Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri”nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle