Ünlü otel siyah müşterisinden özür diledi
Dünyaca ünlü oteller zinciri, ABD'nin Portland kentinde bir otelinin lobisinde annesiyle telefonda konuşurken polis zoruyla odasından atılan siyah müşterisinden özür diledi.
Otel yönetimi, Jermaine Massey adlı 34 yaşındaki müşterisini 'güvenlik tehdidi oluşturduğu' gerekçesiyle polis çağıran iki görevlinin işine son verildiğini de açıkladı.
Massey'nin cep telefonuyla videoya kaydettiği olay 22 Aralık'ta yaşandı.
Sosyal medyadaki tepkilerin üzerine yönetim, bir hafta sonra özür mesajı yayımladı.
'IRKÇILIĞA KARŞI SIFIR HOŞGÖRÜ'
Şirketin açıklamasında Otelimiz, ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası izlemektedir. Mülkiyeti ve işletmesi bağımsız olan markamız, Bay Massey'ye kötü davranan iki personelinin işine son vermiştir ve (Etnik) Farklılık ve Kapsayıcılık uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Yönetim, Bay Massey'den özür diler" denildi.
Güvenlik görevlisinin Massey'ye oda numarasını vermemesi halinde oteli terk etmesinin isteneceğini söylediği belirtiliyor. Avukatları, Massey'nin oda anahtarını göstermesine rağmen polis çağrıldığını söyledi. Massey, ırkçılığa maruz kaldığını ve siyah olduğu için hedef alındığını savunuyor.
Nisan ayında Amerikan kahve zinciri Philadelphia'daki bir şubesinde sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşteriyi polis çağırarak gözaltına aldırmıştı.
Şirket daha sonra bu kişilerden özür dilemiş, 29 Mayıs'ta 8 bin şubesini yarım gün kapatarak 175 bin personeline ırkçılıkla mücadele eğitimi vermişti.
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