Ünlü kahve zincirinde skandal! CEO özür diledi

Geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık olmuştu.

Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci