Üniversite etrafında dolaşan kadın korkuttu
ABD'de bulunan Towson Universitesi ilginç bir olaya sahne oldu.
ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Towson Universitesi öğrencileri polise ilginç bir şikayette bulundu.
Öğrencilerin söylediğine göre 50'li yaşlarda bir kadın günlerdir üniversite etrafında dolaşıp kız öğrencilere telefonundan bir fotoğraf gösteriyordu. Öğrenciler bu durumdan oldukça huzursuz oldu ve korktukları için polise başvurdular.
Towson Universitesi polis biriminde görevli polisleri kamera görüntüleri incelediklerinde gerçekle karşılaştı. Şikayet edildiği gibi bir kadın gizemli şekilde üniversite etrafında dolanıp duruyordu. Çok geçmeden şüpheli kadın yakalandı.
İfadesi alınan kadının, kızları durdurduğu ve telefondan oğlunun fotoğrafını gösterdiği ifade edildi. Yaşlı kadının bu yolla, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için oğluna kız arkadaş bulmak istediği öğrenildi.
Oğlunun sevgililer gününe yalnız girmesini istemeyen kadının bu garip davranışı ülkede çok konuşuldu.
Polisler, kadın hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığını, fakat yaşlı kadına bu duruma son vermesi konusunda uyarıda bulunduklarını söylediler.
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