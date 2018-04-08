Umarım Pompeo ve Bolton gidişatı düzeltmeyi seçer
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile uyuşmazlık noktalarından birisinin Washington yönetiminin PKK/YPG’yi, birer nefer olarak silahlandırma politikası olduğunu belirterek, “ABD, kendi değerleri ve teröristlerin ana hedeflerinden olan Türkiye ile 66 yıllık müttefikliğine rağmen teröristlerle bir ittifak oluşturmaya karar vererek tüm eleştirmen ve muhaliflerinin ekmeğine yağ sürmüştür” ifadelerini kullandı.
Foreign Policy dergisinde Çavuşoğlu’nun “Zeytin Dalı Harekâtı’nın Anlamı” başlıklı bir makalesi yayımlandı. ABD ile uyuşmazlık noktalarından birisinin, ABD’nin PKK/YPG’yi, terörizm geçmişlerine rağmen, silahlandırma politikası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, makalesinde birçok NATO müttefikinin, ittifakın temsil ettiği değerlere zıt düşen bu politikadan uzaklaştıklarını görmekten memnuniyet duyduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, “Bu politika, aynı zamanda bölgede ve bölgenin ötesindeki ortak çıkarlarımıza ters düşmektedir. Umuyorum ki, Dışişleri Bakanı olarak atanan mevkidaşım (Mike) Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi (John) Bolton, gidişatı düzeltmeyi bir öncelik olarak görür” ifadelerine yer verdi.
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