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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
21.11.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Ülke şokta, 300'den fazla çocuğa cinsel istismar!

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Ülke şokta, 300'den fazla çocuğa cinsel istismar!

Norveç'te bir kişi, 300'den fazla erkek çocuğa cinsel istismarla suçlandı. Bu olay, Norveç'teki en büyük cinsel istismar olayı olarak tanımlanıyor.

Savcılar tarafından salı günü yapılan açıklamada, futbol hakemi olduğu öğrenilen 26 yaşındaki bir adamın internet forumlarını ve anlık görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'i kullanarak erkek çocuklarını istismar ettiği belirtildi.

İnternetten konuştuğu çocuklara kendisini kadın olarak tanıtan saldırganın, çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve video istediği, ardından ise yenilerini göndermediği takdirde çocukları mevcut görüntüleri yayınlamakla tehdit ettiği öğrenildi.

16 BİNDEN FAZLA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sputnik'te yer alan habere göre, polis tarafından yapılan incelemede, şüphelinin bu yöntemle 16 binden fazla cinsel içerikli doküman topladığı açığa çıkarıldı.

Şüpheli, 2019 yılında hakim karşısına çıkacak.

2011 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şüphelinin 2011 yılında bu yana 13 ile 16 yaşları arasında 300'ten fazla çocuğu istismar ettiği, bazı çocuklara ise tecavüz ettiği belirtildi. İstismara uğrayan çocuklar ise Norveç, Danimarka ve İsveç'ten.

Otoriteler, bu olayın Norveç tarihinin en büyük cinsel istismar olayı olduğu belirtiliyor.

 

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