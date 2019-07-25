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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
25.07.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Ülke karışmıştı... Bu görüntüler eski bakana pahalıya patladı

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Ülke karışmıştı... Bu görüntüler eski bakana pahalıya patladı

Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili, 20-21 Haziran’da Tiflis'te Parlamento binası önündeki protesto olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkezi Suç Polisi Dairesi Başkanı Mamuka Çelidze düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'ın eski Savunma bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili’nin gözaltına alındığını duyurdu.

Çelidze, eski savunma bakanının, 20-21 Haziran tarihlerinde parlamento binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerini örgütlenmek ve gösterilere katılmak suçlamalarıyla itham edildiğini belirterek, “Soruşturma çerçevesinde Okruaşvili ve ona eşlik eden kişilerin, protestocuları zorla Parlamento binasına girmeye çağırıldığı belirlendi” ifadelerini kullandı.

20-21 Haziran tarihlerindeki protesto olaylarıyla ilgili Okruaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesinde ifade vermişti.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapması ve burada parlamento başkanının koltuğunda oturması vatandaşlar tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı.

Ardından, 20 Haziran akşam saat 19.00’da vatandaşlar parlamento binası önüne toplanarak hükümete karşıtı protesto düzenlemişti.

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