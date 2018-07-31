Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜlke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!
GeriDünya Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
31.07.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19, 18 ve 17 yaşında üç genç kız, babaları olan Mihail Kaçaturyan'ı bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Babanın kızlara yıllardır fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'da 57 yaşındaki Mihail Kaçaturyan'ın cesedi üzerinde çok sayıda bıçak yarasıyla evlerinin bulunduğu asansörün yakınlarında bulundu. Kaçaturyan'ın Kristina (19), Angelina (18) ve Maria (17) isimli 3 kızı babalarını bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ailenin binadaki komşuları, Kaçaturyan'ı ‘istismarcı' ve ‘mafya babası' olarak tanımladı. Genç kızlar, babalarının yıllar süren fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarı sonucunda öfke patlaması yaşadıklarını belirterek, cinayeti kabul etti.

​Polise konuşan Kristina, "Ondan nefret ediyorduk. İstediğimiz tek şey onun yok olması ya da onu hiç tanımamış olmaktı. Defolup gitmesini ve bir daha gelmemesini istiyorduk" dedi.

'YERALTI DÜNYASIYLA BAĞLANTISI VARDI'

Kızların arkadaşları ve komşuları, Kaçaturyan'ın zorba bir baba ve eş olduğunu, uyuşturucu kullandığını ve yeraltı dünyası ile bağlantısı olduğunu ifade etti. İddiaya göre, Kaçaturyan'ın tavırları yüzünden eşi evden ayrıldı, 20'li yaşlarındaki oğlu da evlerinden uzakta yaşıyor. Eve kamera yerleştiren Kaçaturyan, evde olmadığı zamanlarda kızlarını izliyor, okula gitmelerine izin vermiyor, kendisine karşı çıktıklarında da onlara şiddet uyguluyordu.

​Bir aile dostu, "Kızları sürekli dövüyordu. Bir keresinde onları ormana götürüp öldürmekle tehdit etmişti. Anneleri ondan kaçtı, kızların da onunla konuşmasına izin vermiyordu" dedi. Kızların bir arkadaşı da Mash haber kanalına, babanın kızları acımasızca dövdüğünü, basit dayaklardan çok sadistçe şiddet uyguladığını söyledi.

‘KÖPEĞİN TÜYLERİNİ YEDİRMİŞ'

Bir başka arkadaş da Kaçaturyan'ın bir gün halıda evdeki köpeğin tüyünü bulduğunda, yanına çağırdığı kızlardan birine köpeğin tüylerini yedirdiğini ifade etti. Babaya yönelik suçlamalar arasında en dikkat çeken ise tecavüz oldu. 112 kanalına göre, baba kızlardan birine tecavüz etti ve genç kızı intihar etmeye sürükledi.

Kaynak, "Tecavüzden sonra genç kız ilaç içip intihar etti, ama doktorlar tarafından kurtarıldı. Baba daha sonra olayın intihar değil sadece bir hata olduğunu söyledi" dedi. Diğer kaynaklar da zorba babanın kızları sürekli taciz ettiğini ifade etti. Bir bant kaydında da kızların ağabeyi eve bir erkek arkadaşıyla geldiğinde babanın, misafirle kızlarının cinsel ilişkiye girdiğini söylediği görüldü.

Kaçaturyan'ın ölümüne dair ise farklı senaryolar var. M24 ajansı, Maria'nın babasını 35 kez boyun ve vücudundan bıçakladığını, Angelina'nın başına çekiçle vurduğunu, Kristina'nın da göğsüne bıçak saplamadan önce yüzüne biber gazı sıktığını aktardı. Dni.ru'nun aktardığına göre de uyuşturucunun etkisi altında eve gelen baba, kızlardan birini bıçakla yaraladı. Diğer kızlar da bıçağı babalarına çevirip öldürdü.

Olayla ilgili ayrıntılar henüz tamamen açığa kavuşmuş değil, ancak kızlar babalarını öldürmekle suçlanıyor. Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir sözcü "Sorgu sırasında kızlar suçlarını kabul etti ve babalarıyla uzun süredir çektirdiği acılar yüzünden kötü bir ilişkileri olduğunu söyledi" dedi. Cinayetle suçlanan kızlar, şimdi 10 ilâ 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!

Futbol sahasında kendini patlattı

KKTC'de büyük tartışma... Karar verildi

Polise yakalandı, ilk sözü: 'Lanet olsun adamım!'

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

Ülke bu olayla çalkalanıyor... Her satırı korkunç!

Futbol sahasında kendini patlattı

KKTC'de büyük tartışma... Karar verildi

Polise yakalandı, ilk sözü: 'Lanet olsun adamım!'

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber