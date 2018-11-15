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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Uçakta yer kavgası Beyaz Saray’ı karıştırdı

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Uçakta yer kavgası Beyaz Saray’ı karıştırdı

ABD’de First Lady Melania’nın Başkan Trump’tan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Mira Ricardel’i kovmasını istediği iddia edildi.

FIRST Lady, Beyaz Saray’da pek sık şahit olunmayan bir tutumla Başkan’dan üst düzey bir yetkiliyi görevden almasını talep etti. ABD medyasına yansıyan haberlere göre; Melania Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yardımcılarından Mira Ricardel’in kovulmasını istiyor ve bu talebini Paris seyahati sırasında ABD lideri Donald Trump’a iletti. İddiaya göre; Trump da eşine Ricardel’i görevden alacağını söyledi.
Wall Street Journal gazetesi önceki günkü haberinde, geçen ayki Afrika gezisi sırasında Melania’nın kadrosuyla Ricardel arasında ihtilaf yaşandığını yazdı. Anlaşmazlığın ise Melania ile birlikte Afrika’ya gitmek isteyen Ricardel ve ekibindeki bazı görevlilerin yer olmadığı gerekçesiyle uçağa alınmamasına dayandığı belirtildi. Bunun üzerine Ricardel, Ulusal Güvenlik Konseyi’nden hiçbir personeli geziye göndermemekle tehdit etti. Daha önce de ekipler arasında tartışma yaşandığı ifade edilirken, Melania’nın Trump’tan Ricardel’i kovmasını istediği öne sürüldü.

SİCİLİ PEK KABARIK

Melania’nın sözcüsü Stephanie Grisham, dün Ricardel’in görevden alındığı yönündeki haberler üzerine “Ricardel, artık Beyaz Saray’a hizmet onurunu hak etmiyor” açıklaması yaptı. Bolton’ın yardımcısının, Savunma Bakanı Jim Mattis’le de sürtüştüğü ve Mattis’in görevden alınacağına ilişkin haberlerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. Melania Trump’ın, Ricardel’in kovulması için amiri Bolton’a da telkinde bulunduğu öne sürüldü.
Eski ABD başkanlarından Ronald Reagan’ın eşi Nancy ve Bill Clinton eşi Hillary de Beyaz Saray’daki yetkililerle çatışma yaşamış ve benzer krizler çıkmıştı. Fakat hiçbir dönemde kamuoyuna Ricardel olayındaki gibi açıklama yapılmıştı.

 

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