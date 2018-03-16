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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerUçak tuvaletinde seks skandalı!
Dünya Uçak tuvaletinde seks skandalı!
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Dünya
16.03.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Uçak tuvaletinde seks skandalı!

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İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı.

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı.

Virgin Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TUVALETTE YARI ÇIPLAK BASILDILAR

Londra'dan Meksika'nın Cancun şehrine uçan uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiklerinden şüphelendiği çifti takip eden hostes, tuvalet kapısını açtığında adam ve kadını yarı çıplak halde yakaladı. "Tatilinizi böyle bir şey için tehlikeye atmak ister misiniz" diye soran hostes, ikilinin yerlerine geçmesini istedi.

Çiftin 11 saat süren olan uçuşta ufak bir öpücük ile başlayan yakınlaşma ileri gidince ikili tuvaletin yolunu tuttu ama hem mürettebat hem de yolcular normal olmayan bir durum olduğunu fark etti. Genç kadının uçak kalktıktan kısa bir süre sonra sarhoş olduğu öğrenildi.

Tuvaletta basılan iki kişinin de yirmili yaşların sonunda oldukları anlaşılırken, kadının hemen arkadasından adamın da kalkıp tuvalete doğru gitmesinin herkesi şüphelendirdiği açıklandı.

YOLCULAR TEPKİSİNİ ALKIŞLAYARAK GÖSTERDİ

İkilinin oldukça gürültü çıkardığı da ifade edilirken, çekilen görüntülerde hostesin "Birlikte seyahat bile etmiyorsunuz neden içeride berabersiniz?" diye sorduğu görüldü. Çift tuvaletten çıkarıldıktan sonra yolcular mürettebatı alkışladı ve iki yolcu da ayrı koltuklara oturtuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Uçak Meksika'ya indiğinde çift, pilotun çağrısı ile uçağa gelen polisler tarafından sorgulanmak üzere götürüldü. Virgin Atlantic firması yaptığı açıklamada "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği ve refahı bizim için en önemli önceliğimizdir ve bu durumdan taviz veren herhangi bir davranışa tahammül edemeyiz" dedi.

 

 

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