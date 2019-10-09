Tweet yağmuru

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de en büyük bileşenini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki topraklarda konuşlu Amerikan askerlerini geri çekeceklerine dair üst üste verdiği mesajlar Washington’ı sarstı. ABD Kongresi’nin önde gelen üyeleri Trump’ı kararından ötürü ağır eleştirirken, ABD Başkanı dün Türkiye ve Suriye’deki durum ile ilgili tweet’lerini sürdürdü. Trump, “Pek çok kişi Türkiye’nin ABD’nin büyük bir ticari ortağı olduğunu kolaylıkla unutuyor. Aslında onlar, bizim F-35 savaş jetimizin çelik iskeletini üretiyor” diyerek ‘İdlib’de pek çok kişinin hayatının kurtarılması ve hapisteki Rahip Brunson’ın iade edilmesi gibi konularda iyi anlaşmalar yapıldığını’ belirtti.

‘Türkiye’nin önemli bir NATO ülkesi olduğuna’ da vurgu yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin 13 Kasım’da gerçekleşeceğini kaydetti. Bir süre sonra yeni tweet’ler daha paylaşan ABD Başkanı Trump, ‘özel insanlar ve mükemmel savaşçılar’ diye tarif ettiği Suriyeli Kürtleri terk etmediklerini ve destek verdiklerini belirterek, gereksiz bir çatışmanın Türkiye ekonomisine zarar verebileceğini öne sürdü. Başkan Trump, Kürtlere mali ve silah desteğinin süreceğini de kaydetti. Türkiye, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana unsur olduğu SDG’ye silah yardımı yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

PARTİLER ÜSTÜ YASA TASARISI

Trump’ın dünkü açıklamaları, Kongre’de büyük dalgalanma yaratan Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı sonrasında geldi. Senato Adalet Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye’ye karşı karar tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı. Cumhuriyetçi Senatör, “Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız. DEAŞ’ı yok etmek konusunda ABD’ye yardım eden Kürt kuvvetlere saldırırsa, Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız” dedi. Graham ayrıca Twitter’dan, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda bu adımı Kongre’nin “yıkıcı yaptırımlarının” takip edeceğini yazdı.

‘RUSYA, İRAN VE DEAŞ’A YARAR’

Cumhuriyetçilerin en önemli isimlerinden olan Senato Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell da kendine ait internet sitesinden açıklama yayımlayarak, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşar Esad rejimine yarayacağını öne sürerek bu hamlenin DEAŞ terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini savundu. Mitch McConnell, asker çekme kararına tepki gösterdi.

DEMOKRATLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Başkanı olan Demokrat milletvekili Nancy Pelosi de Twitter’dan paylaştığı mesajında Başkan Trump’ı Suriye’de ABD’nin müttefiklerini terk etmekle itham etti. Kongre’den az da olsa Trump’ın kararına destek mesajları geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul Twitter’dan paylaştığı mesajında, Başkan’ın yanında olduğunu ve onun gerçek bir “Önce Amerika” ilkesine dayalı dış politika izlediğini savundu

İNGİLİZ BAKAN MURRİSON: TÜRKİYE HAREKÂT YAPMAMALI

İngiltere, Türkiye’yi Suriye’de tek taraflı operasyona kalkışmaması konusunda uyardı. İngiltere Uluslararası Kalkınma ve Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, “Türkiye’nin, tek taraflı askeri operasyondan kaçınması konusunda net olduk. Çünkü bu, bölgeyi istikrarsızlaştırabilir ve DEAŞ’ın kalıcı yenilgisini sağlama çabalarını tehdit eder” dedi.

TRUMP: ‘IŞİD’LİLERDEN SORUMLU OLURSUN’

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray’da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve üst düzey generallerle yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Trump, Erdoğan’a “Orada herhangi bir insanımız zarar görürse büyük sorun olur”, “ekonominiz zarar görür” dediğini aktardı. NYT gazetesi de telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan telefonda, Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik askeri operasyonla ilgili olarak ‘harekete geçeceğini’ söyledi. Trump ise Erdoğan’a “Tüm IŞİD savaşçılarından sorumlu olursun” dedi. New York Times (NYT), ABD Başkanı’nın son asker çekme kararının Erdoğan’la ticaret ve savunma işbirliğinin konuşulduğu bir telefon görüşmesinin sonunda, “Erdoğan’dan gelen beklemediği bir talebe, çok fazla düşünmeden verdiği bir yanıt gibi durduğunu” yazdı.

PUTİN’İN SÖZCÜSÜ: RESMİ BİLGİMİZ YOK

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda olası askeri harekâtıyla ilgili yeni açıklamalar yapan Rusya, ABD’nin söz konusu bölgeden askerlerini çektiğine dair ne Washington ne de Ankara’dan Moskova’ya resmi bilgi geldiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump ile Suriye konusunu görüşmediği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu konuda teması olmadı. ABD’nin yakın geçmişte askerlerini çektiğine dair bir dizi açıklaması oldu. Ancak pratikte hiçbiri gerçekleşmedi. Şu ana kadar bu konuda ne ABD ne de Türkiye’den resmi kanallardan bize resmi bildirim geldi” dedi.

Putin başkanlığında toplanan Rusya Güvenlik Konseyi’nden ise, “Bu aşamada herkes Suriye’de barış sürecini engelleyecek hareketlerden kaçınmalı” açıklaması geldi. (Nerdun HACIOĞLU)

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: OPERASYONA KARŞIYIZ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı çıktı. İran devlet televizyonunun haberine göre, Zarif, önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele aldı. Haberde, “Zarif, (görüşmede) askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurguladı” ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, 21 yıl önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı’nın Türkiye’nin terörle ilgili endişelerini gidermek için en iyi yol olduğunu savundu.

BARZANİ RUSYA’DAN SDG İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önceki gün gerçekleştirdiği sürpriz Erbil ziyareti sırasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani’nin, Suriye’deki SDG oluşumuyla ilgili Rusya’dan yardım talebinde bulunduğu açıklandı. Görüşmeler kapalı kapılar ardında yapılmasına rağmen, içerikle ilgili bölgedeki IKBY’ye yakın yayın organı Rudaw ipuçları verdi. Lavrov-Barzani görüşmesinde Suriye’deki olası operasyonun da gündeme geldiği aktarılırken, “Irak Kürtlerinin fahri Başkanı Mesud Barzani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Rusya’nın Suriye’deki gelişmelere müdahale ederek oradaki Kürtleri himayesi ve koruması altına almasını talep etmiştir” denildi. (Nerdun HACIOĞLU)