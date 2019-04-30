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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - AA
30.04.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Türkiye’ye art arda önemli ziyaretler

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Türkiye’ye art arda önemli ziyaretler

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin bugün Türkiye’ye geliyor. 6 Mayıs'ta da NATO Genel Sekreteri Soltenberg gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski AB Başkanı Bush’un özel güvenlik danışmanı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin’in 2 Mayıs'a kadar sürecek olan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtildi.

Görüşmelerde Kuzey Suriye'deki istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının yapılacağı ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarların da ele alınacağı kaydedildi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Franklin’in beraberindeki heyetin daha sonra Cenevre’ye geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Jeffrey James’in Türk yetkililerle Suriye’nin kuzeyindeki tampon gölge konusunu görüşeceği belirtildi.

Jeffrey James geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını önemsediklerini belirterek Suriye’de başka bir Kandil Dağı görmek istemediklerini söyledi. Jeffrey Türkiye’nin kaygılarını yatıştıracak opsiyonlar üzerinde çalıştıklarını belirterek "Başkan Trump arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçler (PYD/YGP) karşı bir harekatı onaylamadığını Başkan Erdoğan söyledi" ifadelerini kullandı.

Jeffrey, Türkiye’nin YPG’nin PKK ile bağlantıları sebebiyle çok gerginlik duyması sebebiyle, YPG güçlerinin olmayacağı bir güvenli bölge oluşturma konusunda çalıştıklarını söyledi. Jeffrey, "Ortağımız Suriye Demokratik güçlerini kimsenin yanlış ele almasını istemiyoruz, bundan dolayı herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm için çalışıyoruz" dedi.

Jeffrey, "Bağdat, Erbil ve Türklerle, Ürdün’le ve Suudilerle bütün bu problemlere çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.

SOLTENBERG ZİYARET EDECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 6 Mayıs'ta Ankara'ya geleceği açıklandı.

Jens Soltenberg, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir toplantıya katılacak.

S-400 alımının görüşmelerde önemli bir gündem maddesi olması bekleniyor.

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